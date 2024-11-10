Beşiktaş-Başakşehir maçı ilk 11'ler açıklandı! Beşiktaş-Başakşehir maçının ilk 11'i belli oldu mu?
Sporseverler, Beşiktaş-Başakşehir ilk 11 belli oldu mu merak ediliyor. Avrupa'dan zaferle dönen Beşiktaş, ligde iki maçlık galibiyet hasretine son vermek için Başakşehir deplasmanında sahaya çıkıyor. Siyah-beyazlılar, saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada 3 puan hedefliyor. Beşiktaş-Başakşehir maçının ilk 11'i belli oldu mu sorusu gündeme geliyor. Peki, Beşiktaş-Başakşehir maçı muhtemel ilk 11'ler! Beşiktaş-Başakşehir maçının ilk 11'i belli oldu mu?
Beşiktaş- Başakşehir maçı muhtemel ilk 11 belli oldu mu araştırılıyor. Beşiktaş- Başakşehir ilk 11! Beşiktaş- Başakşehir maçının ilk 11'i belli oldu mu merak ediliyor. Avrupa'dan moralli dönen Beşiktaş, ligdeki kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Siyah-beyazlı ekip, saat 19.00'da deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş-Başakşehir maçı muhtemel ilk 11'ler! Beşiktaş-Başakşehir maçının ilk 11'i belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…
BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'İ BELLİ OLDU MU?
Başakşehir: Muhammed, Duarte, Opoku, Hamza, Lima, Berat, Deniz, Ömer Ali, Crespo, Serdar, Piatek
Beşiktaş : Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Al Musrati, Joao Mario, Muçi, Rafa Silva, Semih.
BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇ HAKEMİ KİMDİR?
Çağdaş Atan yönetiminde son 4 lig maçında galibiyet alamayan Başakşehir, Beşiktaş karşısında bu kötü gidişatı sonlandırmayı hedefliyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Turgut Doman düdük çalacak.
BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ
Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.