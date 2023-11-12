Beşiktaş - Başakşehir maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman?

12 Kasım Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Beşiktaş - Başakşehir maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Beşiktaş - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Beşiktaş - Başakşehir CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Beşiktaş- Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş- Başakşehir maçı ne zaman?

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Başakşehir arasındaki heyecan dolu Trendyol Süper Lig maçı, 12 Kasım Pazar günü gerçekleşecek. Maç, İstanbul'da, Beşiktaş Park Stadyumu'nda oynanacak ve başlama saati 16:00 olarak belirlendi.

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Türkiye genelinde bu önemli karşılaşmayı canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler, Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV kanallarını tercih edebilecekler. Bein Sports 1'i kullanmak isteyen izleyiciler, Digiturk 77 ve Kablo TV 232 numaralı kanalları tercih ederek maçı şifreli bir şekilde izleyebilirler. Ayrıca, Türksat uydusu ve internet üzerinden bu kanalları kullanarak maçı takip edebilirler. Diğer bir seçenek olan beIN Sports Tod TV ise Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli bir yayınla maçı ekranlara taşıyacak.