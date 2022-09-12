Spor Toto Süper Lig'in 6. Haftasında Beşiktaş - Başakşehir karşı karşıya geldi. Büyük mücadeleye sahne olan mücadele - skor ile - galibiyetiyle sonuçlandı. Mücadelenin ardından futbolseverler maç özetini araştırmaya başladı. İşte Beşiktaş - Başakşehir maç özeti! Beşiktaş - Başakşehir maç özeti izle (VİDEO)

Spor Toto Süper Lig'de takımlar şampiyonluk yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'in 6. Haftasında Beşiktaş - Başakşehir karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı - sonuçla - kazandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte Beşiktaş - Başakşehir maç özeti! Beşiktaş - Başakşehir maç özeti izle (VİDEO)

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI GENİŞ ÖZET!