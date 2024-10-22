BEŞİKTAŞ AVRUPA MAÇI NE ZAMAN? Olimpik Lyon- Beşiktaş maçı saat kaçta, şifresiz mi?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde önemli bir mücadeleye hazırlanıyor ve siyah-beyazlılar, üçüncü maçında Fransız temsilcisi Olimpik Lyon'a konuk olacak. Futbolseverler için heyecan dolu bu karşılaşmanın tarihi ve saati büyük bir merak konusu haline geldi. Beşiktaş'ın Lyon karşısında elde edeceği sonuç, hem grup sıralamasını etkileyecek hem de taraftarların motivasyonunu artıracak. Peki, Beşiktaş Avrupa maçı ne zaman? Olimpik Lyon- Beşiktaş maçı saat kaçta, şifresiz mi?

LYON- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Lyon-Beşiktaş karşılaşması, 24 Ekim Perşembe günü saat 22.00'da başlayacak. Müsabaka, TRT ekranlarından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI

24 Ekim Lyon - Beşiktaş

6 Kasım Beşiktaş - Malmö

28 Kasım Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv

12 Aralık Bodo Glimt - Beşiktaş

22 Ocak Beşiktaş - Athletic Bilbao

30 Ocak Twente - Beşiktaş