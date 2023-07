Beşiktaş Avrupa maçı ne zaman? Beşiktaş - Tirana maçı hangi kanalda, saat kaçta? BJK maçı ne zaman? merak ediliyor. BJK, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında Arnavutluk temsilcisi KF Tirana ile karşılaşacak. Peki, Beşiktaş Avrupa maçı ne zaman? Beşiktaş - Tirana maçı hangi kanalda, saat kaçta? BJK maçı ne zaman?

BEŞİKTAŞ AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?

27 Temmuz Perşembe günü oynanacak olan Beşiktaş- Tirana UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçı saat 21:00'da İstanbul'da, Vodafone Arena Stadyumu'nda oynanacak ve S Sport Plus kanalarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - TİRANA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş- Tirana UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçı canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, S Sport Plus kanalı üzerinden canlı olarak karşılaşmayı takip edebilir. İnternet üzerinden maçı izlemek isteyen kişiler ise S Sport Plus resmi web sitesi üzerinden canlı izleme linkine ulaşabilir. S Sport Plus kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.