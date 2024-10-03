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Beşiktaş Avrupa Ligi fikstürü! Fenerbahçe Avrupa maçları ne zaman? Beşiktaş Avrupa rakipleri kim?

Beşiktaş Avrupa Ligi fikstürü! Fenerbahçe Avrupa maçları ne zaman? Beşiktaş Avrupa rakipleri kim?
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UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta karşılaşmaları oynanıyor. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maçları ve fikstürü de siyah-beyazlı taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Avrupa Ligi fikstürü! Fenerbahçe Avrupa maçları ne zaman? Beşiktaş Avrupa rakipleri kim?

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden takımlar Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın bu akşam çıkacakları karşılaşmalarla ilgili merak edilenler araştırılıyor. Peki, Beşiktaş Avrupa Ligi fikstürü! Fenerbahçe Avrupa maçları ne zaman? Beşiktaş Avrupa rakipleri kim?

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri belli oldu. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde; Frankfurt, Ajax , Maccabi Tel Aviv, Lyon, Malmö, Bodo Glimt, Athletic Bilbao, Twente ile karşı karşıya gelecek.

İşte maç fikstürü:

2. hafta

3 Ekim Perşembe:

22.00 Beşiktaş-Eintracht Frankfurt

3. hafta

24 Ekim Perşembe:

22.00 Olimpik Lyon-Beşiktaş

4. hafta

6 Kasım Çarşamba:

18.30 Beşiktaş-Malmö

5. hafta

28 Kasım Perşembe:

20.45 Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv

6. hafta

12 Aralık Perşembe:

23.00 Bodo/Glimt-Beşiktaş

7. hafta

22 Ocak 2025 Çarşamba:

18.30 Beşiktaş-Athletic Bilbao

8. hafta

30 Ocak 2025 Perşembe:

23.00 Twente-Beşiktaş

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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