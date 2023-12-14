UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ın durumu merak konusu oldu. Peki, Beşiktaş Avrupa'dan elendi mi, gruptan çıkma şansı var mı?

Beşiktaş Avrupa'dan elendi mi, gruptan çıkma şansı var mı?

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 6. hafta müsabakası maçları ile mücadelesine devam ederken Beşiktaş Avrupa'dan elendi mi, gruptan çıkma şansı var mı, merak edildi.

BEŞİKTAŞ AVRUPA'DAN ELENDİ Mİ?

Norveç'te oynanan maçı 3-1 kaybeden Beşiktaş'ın grupta henüz galibiyeti bulunmuyor. D Grubu'ndaki ilk maçında Club Brugge ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, ikinci karşılaşmasında 2-0 öne geçmesine rağmen Lugano'ya 3-2 yenildi.

BEŞİKTAŞ AVRUPA'DAN ELENDİ Mİ?

Beşiktaş, 4. hafta mücadeleleri öncesi 1 puanla grupta son sırada yer alıyor.

Siyah beyazlı ekibin geçtiğimiz hafta itibariyle üst tur şansı kalmadı. Buna göre Beşiktaş'ın gruptan çıkma şansı da bulunmuyor.

Beşiktaş Avrupa'dan elendi ve gruptan çıkma şansı yok.