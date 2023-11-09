Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 4. hafta müsabakasında evinde Bodo/Glimt'i konuk ediyor. Maç 2-1 konuk takımın üstünlüğü ile sona erdi. Beşiktaş Avrupa'dan elendi mi?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 4. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk ediyor. Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadele, saat 20.45'te başladı. Maç 1-2 bitti. Peki, Beşiktaş Avrupa'dan elendi mi?

BEŞİKTAŞ'IN GALİBİYETİ YOK

Norveç'te oynanan maçı 3-1 kaybeden Beşiktaş'ın grupta henüz galibiyeti bulunmuyor. D Grubu'ndaki ilk maçında Club Brugge ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, ikinci karşılaşmasında 2-0 öne geçmesine rağmen Lugano'ya 3-2 yenildi.

BEŞİKTAŞ AVRUPA'DAN ELENDİ Mİ?

Beşiktaş, 4. hafta mücadeleleri öncesi 1 puanla grupta son sırada yer alıyor.

Temsilcimizin durumu yapacağı son 2 maç sonrası belli olacak.

Puan durumu: