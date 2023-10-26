Beşiktaş Avrupa'dan elendi mi?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu üçüncü haftasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'in konuğu oluyor. Aspmyra Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayan karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonundan Nenad Minakovic yönetiyor. Minakovic'in yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Svetozar Zivin ile Nikola Borovic yapıyor.

BEŞİKTAŞ AVRUPA'DAN ELENDİ Mİ?

Club Brugge ile deplasmanda oynadığı ilk maçını 1-1 beraberlikle tamamlayan Beşiktaş, evinde Lugano karşısında ilk yenilgisini yaşadı. Teknik direktör Şenol Güneş'i istifaya götüren ve yönetim kurulunun olağanüstü kongre kararı alma sürecini başlatan maçta Beşiktaş 2-0 öne geçse de rakibine 3-2 yenildi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt ile kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmada 2-0 ev sahibi önde.

1puanı olan Beşiktaş'ın gruptaki konumu henüz kesinleşmedi.