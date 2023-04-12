Beşiktaş - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Atletico Madrid maçı şifresiz mi?

Hazırlık Maçı hedefine ulaşmak isteyen Beşiktaş - Atletico Madrid bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Beşiktaş - Atletico Madrid maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Atletico Madrid maçı ne zaman?

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12-04-2023 BEŞİKTAŞ VS ATLETICO MADRID MAÇI HANGI KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Beşiktaş ile Atletico Madrid arasındaki Hazırlık Maçı maçı, NTV, Star TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ-ATLETICO MADRID MAÇI NTV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

NTV, Digiturk 41, D Smart 31, Kablo TV 46, Tivibu 56, Turkcell TV+ 51, Fil Box 50, Vodafone TV 41 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BEŞİKTAŞ-ATLETICO MADRID MAÇI STAR TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Star TV, Digiturk 27, D Smart 24, Kablo TV 26, Tivibu 27, Turkcell TV+ 23, Vodafone TV 24 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BEŞİKTAŞ-ATLETICO MADRID MAÇI HANGI GÜN?

Beşiktaş-Atletico Madrid Maçı, 12 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

BEŞİKTAŞ-ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Atletico Madrid Maçı, saat 20:30 başlayacak.

BEŞİKTAŞ-ATLETICO MADRID MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş ve Atletico Madrid, karşı karşıya geleceği Hazırlık Maçı maçı, İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.