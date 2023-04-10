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Beşiktaş Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? BJK A. Madrid maçı hangi kanalda? Beşiktaş maçı ücretsiz mi?

Beşiktaş Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? BJK A. Madrid maçı hangi kanalda? Beşiktaş maçı ücretsiz mi?

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Yardım kampanyası kapsamında, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile Atletico Madrid Futbol Takımı karşı karşıya gelecek.Deprem bölgesine desteek amaçlı yapılan karşılaşma öncesi Beşiktaş Atletico Madrid maçı hangi kanalda ve Beşiktaş Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta gibi soruların yanıtları merak edildi.

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Beşiktaş ile İspanya'nın Atletico Madrid futbol takımları özel maçta karşı karşıya gelecek. Dosluk ve yardım amaçlı olacak maç öncesi Beşiktaş - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve Beşiktaş - Atletico Madrid maçı hangi kanalda konuları araştırıldı. İşte Beşiktaş - Atletico Madrid maçı nerede ve Beşiktaş - Atletico Madrid maçı sat kaçta gibi soruların yanıtları…

BEŞİKTAŞ - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Atletico Madrid Maçı, 12 Nisan Çarşamba günü oynanacak.Maç, saat 20:30 başlayacak. Beşiktaş ile Atletico Madrid arasındaki Hazırlık Maçı maçı, NTV ve Star TV kanallarından canlı maç izlenebilecek. Bu hazırlık Maçı maçı, İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

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Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Atletico Madrid Beşiktaş Gündem Spor Haberler

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