Beşiktaş-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş-Antalyaspor maçı şifresiz mi?
Trendyol Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Beşiktaş-Antalyaspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Beşiktaş-Antalyaspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Beşiktaş-Antalyaspor maçı ne zaman?
Trendyol Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Beşiktaş- Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Beşiktaş- Antalyaspor maçı şifresiz mi? Beşiktaş- Antalyaspor maçı hakemi kim? Beşiktaş- Antalyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Beşiktaş- Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
18-08-2024 BEŞİKTAŞ VS ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
Beşiktaş ile Antalyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.
BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ
Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ
beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Beşiktaş-Antalyaspor Maçı, saat 21:45 başlayacak.
BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Beşiktaş ve Antalyaspor, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.