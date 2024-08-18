Beşiktaş-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş-Antalyaspor maçı şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Beşiktaş- Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Beşiktaş- Antalyaspor maçı şifresiz mi? Beşiktaş- Antalyaspor maçı hakemi kim? Beşiktaş- Antalyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Beşiktaş- Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

18-08-2024 BEŞİKTAŞ VS ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Beşiktaş ile Antalyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Antalyaspor Maçı, saat 21:45 başlayacak.

BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş ve Antalyaspor, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.