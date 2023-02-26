Beşiktaş, ertelenen Antalyaspor maçı için evinde sahaya çıkıyor. 39 puanla 5. Sırada bulunan siyah-beyazlılar, 24 puanla 13. Sırada bulunan Antalyaspor'u mağlup ederek 3. sıraya yerleşmeyi hedefliyor. Kritik maça dair detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş -Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş -Antalyaspor maçı ilk 11 leri belli oldu mu? Beşiktaş -Antalyaspor maçı nasıl izlenir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Süper Lig'in 14. hafta erteleme maçında Kara Kartal, Vodafone Park'ta Antalyaspor'u ayırıyor. Daha önce iki kez ertelenen müsabakanın detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş -Antalyaspor maçı ne zaman ,saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş -Antalyaspor maçı ilk 11 leri belli oldu mu? Beşiktaş -Antalyaspor maçı nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Antalyaspor maçı 26 Şubat Pazar günü saat 19.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ -ANTALYASPOR MAÇININ KİM YÖNETECEK?

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 26 Şubat 2023 Pazar günü 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş – Antalyaspor mücadelesini Abdulkadir Bitigen yönetecek. Abdulkadir Bitigen'in yardımcılığını Mustafa Savranlar ve Anıl Usta yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Tugay Kaan Numanoğlu.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI NASIL İZLENİR?

Beşiktaş- Antalyaspor karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, Bein Sports 1 kanalı üzerinden canlı olarak karşılaşmayı takip edebilir. İnternet üzerinden maçı izlemek isteyen kişiler ise Bein Sports 1 resmi web sitesi üzerinden canlı izleme linkine ulaşabilir. Bein Sports 1 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BEŞİKTAŞ -ANTALYASPOR MAÇININ İLK 11 LERİ BELLİ OLDU MU?

Süper ligin 14.Hagta erteleme müsabakalarından olan Beşiktaş ile Antalyaspor arasında bugün saat 19.00 da Vodafone Parkta oynanacak kritik müsabakanın ilk 11'leri belli oldu. Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanacak kritik müsabakanın ilk 11'leri şu şekilde:

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Saiss, Umut, Salih, Gedson, Dele Alli, Ghezzal, Redmond, Cenk

Antalyaspor : Alperen, Bünyamin, Veysel, Ömer, Güray, Fernando, Cemali, Ufuk, Ghacha, Sinan, Mehmedi

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