Süper Lig'de şampiyonluk hedefini korumak ve Avrupa kupalarına katılmak için galibiyetlere ihtiyacı olan Beşiktaş kendi evinde Antalyaspor'u konuk edecek. Futbolseverler ise Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanacak müsabakanın detaylarını merak ediyor. Peki, Beşiktaş -Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ? Beşiktaş- Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri belli oldu mu? Beşiktaş - Antalyaspor maçının hakemi kim? İşte Beşiktaş- Antalyaspor maçına dair tüm merak edilenler...

Beşiktaş, daha önce iki kez ertelenen 14. hafta karşılaşmasında Antalyaspor'u konuk edecek. Kara Kartal, kurallar gereği Antalyaspor maçında yeni transferlerin hiç birini oynatamayacak. Futbolseverler ise Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanacak müsabakanın detaylarını merak ediyor. Peki, Beşiktaş -Antalyaspor maçıne zaman, saat kaçta ? Beşiktaş- Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri belli oldu mu? Beşiktaş - Antalyaspor maçının hakemi kim? Detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ -ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper ligin 14 .haftası erteleme maçlarından biri olan Beşiktaş ile Antalyaspor'un kozlarını paylaşacağı müsabaka bu akşam oynanacak ve saat 17.00'da başlayacak Beşiktaş-Antalyaspor maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanacakmüsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen'in yönetecek.

BEŞİKTAŞ- ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ BELLİ OLDU MU?

Süper ligin 14.Hagta erteleme müsabakalarından olan Beşiktaş ile Antalyaspor arasında bugün oynanacak kritik müsabakanın muhtemel 11' leri belli oldu. Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanacak kritik müsabakanın muhtemel 11'leri şu şekilde:

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Saiss, Umut, Salih, Gedson, Dele Alli, Ghezzal, Redmond, Cenk

Antalyaspor : Alperen, Bünyamin, Veysel, Ömer, Güray, Fernando, Cemali, Ufuk, Ghacha, Sinan, Mehmedi