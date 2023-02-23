Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Antalyaspor maçı hangi kanaldan yayınlanacak?
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Spor Toto Süper lig heyecanı bu hafta sonu oynanacak erteleme müsabakalarıyla devam edecek. Beşiktaş ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Maça dair detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş -Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş -Antalyaspor maçı hangi kanaldan yayınlanacak? İşte Beşiktaş -Antalyaspor müsabakasına dair tüm merak edilenler...
Spor Toto Süper ligde erteleme maçlarında futbol heyecanı dorukta ligin 14. haftasında ertelenen Beşiktaş - Antalyaspor maçına dair detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Antalyaspor maçıhangi kanaldan yayınlanacak? Detaylar haberimizde...
BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN ,SAAT KAÇTA OYNANACAK?
Süper ligin 14. haftası erteleme müsabakalarından olan Beşiktaş - Antalyaspor müsabakası26 Şubat Pazar günü saat 19:00'daVodafone Park'ta oynanacak.
BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?
Beşiktaş - Antalyaspor müsabakası26 Şubat Pazar günü saat 19:00 başlayacak. Kritik müsabaka beIN SPORTS 1 den naklen yayınlanacak. Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanacak müsabakanın muhtemel 11'leri şu şekilde:
Beşiktaş: Mert, Tayfur, Talha, Saiss, Masuaku, Redmond, Atiba, Gedson, Dele, Cenk, Abubakar.
Antalyaspor : Leite, Bünyamin, Gerxhaliu, Veysel, Güray, Erdal, Fernando, Nakajima, Doğukan, Sinan, Larsson