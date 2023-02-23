Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Antalyaspor maçı hangi kanaldan yayınlanacak?

Spor Toto Süper lig heyecanı bu hafta sonu oynanacak erteleme müsabakalarıyla devam edecek. Beşiktaş ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Maça dair detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş -Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş -Antalyaspor maçı hangi kanaldan yayınlanacak? İşte Beşiktaş -Antalyaspor müsabakasına dair tüm merak edilenler...