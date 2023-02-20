Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Antalyaspor maçı hangi güne ertelendi?
Gündem Haberleri
Süper Lig'in 14. haftasında Vodafone Park'ta oynanması gereken Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşması için erteleme kararı çıktı. Beşiktaş maçının ne zamana ertelendiği futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Antalyaspor maçı hangi güne ertelendi?
Beşiktaş- Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak? sorusu aratılıyor. 13 Kasım günü Süper Lig'de oynanması gereken Beşiktaş- Antalyaspor maçının ertelenmesi üzerine futbolseverler Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Antalyaspor maçı hangi güne ertelendi? sorularına yanıt aradı. Detaylar haberimizde.
BEŞİKTAŞ- ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
Maçın ertelenmesinin ardından TFF tarafından yapılan açıklama şöyle;
"Taksim'de meydana gelen bombalı saldırı nedeniyle ertelenen Beşiktaş A.Ş. - Fraport TAV Antalyaspor Spor Toto Süper Lig 14. hafta erteleme maçı 26 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacaktır."