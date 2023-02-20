Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Antalyaspor maçı hangi güne ertelendi?

Süper Lig'in 14. haftasında Vodafone Park'ta oynanması gereken Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşması için erteleme kararı çıktı. Beşiktaş maçının ne zamana ertelendiği futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Antalyaspor maçı hangi güne ertelendi?