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Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Antalyaspor maçı hangi güne ertelendi?

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Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Antalyaspor maçı hangi güne ertelendi?

Süper Lig'in 14. haftasında Vodafone Park'ta oynanması gereken Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşması için erteleme kararı çıktı. Beşiktaş maçının ne zamana ertelendiği futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Antalyaspor maçı hangi güne ertelendi?

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Beşiktaş- Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak? sorusu aratılıyor. 13 Kasım günü Süper Lig'de oynanması gereken Beşiktaş- Antalyaspor maçının ertelenmesi üzerine futbolseverler Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Antalyaspor maçı hangi güne ertelendi? sorularına yanıt aradı. Detaylar haberimizde.

BEŞİKTAŞ- ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Maçın ertelenmesinin ardından TFF tarafından yapılan açıklama şöyle;

"Taksim'de meydana gelen bombalı saldırı nedeniyle ertelenen Beşiktaş A.Ş. - Fraport TAV Antalyaspor Spor Toto Süper Lig 14. hafta erteleme maçı 26 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacaktır."

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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