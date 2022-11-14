Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Beşiktaş-Antalyaspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Beşiktaş-Antalyaspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Süper Lig'in 14. haftasında Vodafone Park'ta oynanması gereken Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşması için erteleme kararı çıktı. Peki, Beşiktaş-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Antalyaspor maçı hangi güne ertelendi?

Spor Toto Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Beşiktaş- Antalyaspor karşılaşması, Taksim'de meydana gelen patlama nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Beşiktaş- Antalyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Beşiktaş- Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş- Antalyaspor maçı hangi güne ertelendi? Beşiktaş- Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş- Antalyaspor maçı hangi güne ertelendi? Detaylar haberimizdedir…

BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Antalyaspor maçı, Taksim'de meydana gelen patlama nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Beşiktaş- Antalyaspor maçının ne zaman oynanacağı TFF tarafından henüz belirtilmedi.

BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇI HANGİ GÜNE ERTELENDİ?

TFF'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrasında TFF Yönetim Kurulu, yaptığı değerlendirme sonucunda, Vodafone Park'ta bu akşam saat 20.00'de oynanması gereken Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını ileri bir tarihe ertelemiştir. Milletimizi büyük bir üzüntüye boğan bu acı olay sonrasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.