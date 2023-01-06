Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Beşiktaş- Antalyaspor mücadelesi İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlama sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Peki, Ertelenen Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak? Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi tarihte oynanacak? BJK Antalya maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak? Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Beşiktaş- Antalyaspor mücadelesi İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlama sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Peki, Ertelenen Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak? Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi tarihte oynanacak? BJK Antalya maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maçın tarihi!

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu, Beyoğlu'nda meydana gelen bombalı saldırı sebebiyle ileri bir tarihe ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasının 14 Şubat Salı günü oynanacağını duyurdu.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ TARİHTE OYNANACAK?

TFF'den yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 13. haftasında 13.11.2022 tarihinde oynanması gereken ancak Taksim'de gerçekleşen hain saldırı nedeniyle ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasının oynanacağı tarih belli oldu. Müsabaka 14 Şubat Salı günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak" ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR NEDEN ERTELENMİŞTİ?

Süper Lig'in 13.haftasında oynanması planlanan 13 Kasım 2022 tarihindeki Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşması Beyoğlu'nda meydana gelen bombalı saldırı sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmişti.