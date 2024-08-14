Beşiktaş- Antalyaspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Antalyaspor maçı saat kaçta, nerede? #9917

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında 18 Ağustos Pazar günü Antalyaspor'u konuk edecek. Beşiktaş- Antalyaspor maçının ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Futbol severler, Süper Lig'in 2. Haftasındaki maçın detaylarını araştırıyor. Peki, Beşiktaş- Antalyaspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Antalyaspor maçı saat kaçta, nerede?

SAMSUNSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Siyah-beyazlı futbol takımı, 67. sezonu oynanmaya başlanan Süper Lig'de Samsunspor'a konuk oldu. Beşiktaş, yeni transferleri Rafa Silva ve Gabriel Paulista'nın kaydettiği gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

SÜPER LİG 2. HAFTA FİKSTÜR

16.08.2024

21:00 TÜMOSAN KONYASPOR - GALATASARAY A.Ş.

17.08.2024

19:15 BELLONA KAYSERİSPOR - NET GLOBAL SİVASSPOR

21:45 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

21:45 GÖZTEPE A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.

18.08.2024

19:15 RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ - CORENDON ALANYASPOR

21:45 BEŞİKTAŞ A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş.

21:45 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - SAMSUNSPOR A.Ş.

19.08.2024

21:00 ATAKAŞ HATAYSPOR - KASIMPAŞA A.Ş.

21:00 İKAS EYÜPSPOR - SİPAY BODRUM FK