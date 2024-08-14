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Beşiktaş- Antalyaspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Antalyaspor maçı saat kaçta, nerede? #9917

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Beşiktaş- Antalyaspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Antalyaspor maçı saat kaçta, nerede? Futbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş-Antalyaspor maçının ne zaman ve saat kaçta başlayacağı büyük ilgi görüyor. Maçın oynanacağı yer de futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında 18 Ağustos Pazar günü Antalyaspor'u konuk edecek. Beşiktaş- Antalyaspor maçının ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Futbol severler, Süper Lig'in 2. Haftasındaki maçın detaylarını araştırıyor. Peki, Beşiktaş- Antalyaspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Antalyaspor maçı saat kaçta, nerede?

SAMSUNSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Siyah-beyazlı futbol takımı, 67. sezonu oynanmaya başlanan Süper Lig'de Samsunspor'a konuk oldu. Beşiktaş, yeni transferleri Rafa Silva ve Gabriel Paulista'nın kaydettiği gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

SÜPER LİG 2. HAFTA FİKSTÜR

16.08.2024

21:00 TÜMOSAN KONYASPOR - GALATASARAY A.Ş.

17.08.2024

19:15 BELLONA KAYSERİSPOR - NET GLOBAL SİVASSPOR

21:45 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

21:45 GÖZTEPE A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.

18.08.2024

19:15 RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ - CORENDON ALANYASPOR

21:45 BEŞİKTAŞ A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş.

21:45 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - SAMSUNSPOR A.Ş.

19.08.2024

21:00 ATAKAŞ HATAYSPOR - KASIMPAŞA A.Ş.

21:00 İKAS EYÜPSPOR - SİPAY BODRUM FK

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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