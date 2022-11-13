Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? şifreli mi?

13 Kasım Pazar günü oynanacak Spot toto süper lig karşılaşmalarından bir tanesi olan Beşiktaş - Antalyaspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Beşiktaş - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusu oldu. Peki, Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

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Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman? Sorusu maçı izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Maçı televizyon üzerinden izlemek isteyen kişiler ise Beşiktaş - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Antalyaspor maçı şifreli mi? Sorularını merak ediyor. Peki, Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Antalyaspor maçı şifreli mi?

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen Beşiktaş - Antalyaspor maçı 13 Kasım Pazar günü İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

13 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek olan Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşması Bein Sports 1 kanalından saat 20:00'da canlı yayınlanacak ve Bein Sports 1 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.