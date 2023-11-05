Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Bitexen Antalyaspor'la deplasmanda karşılaşıyor. Beşiktaş-Antalyaspor maçı kaç kaç olduğu araştırılıyor. Beşiktaş-Antalyaspor maç özeti! merak ediliyor. Peki, Beşiktaş-Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş-Antalyaspor maç özeti!

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'a konuk oluyor. Beşiktaş- Antalyaspor maçı kaç kaç bitti ve Beşiktaş- Antalyaspor maç özeti merak edilirken Beşiktaş- Antalyaspor takımlarının ilk 11'i gündeme geliyor. Beşiktaş- Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş- Antalyaspor maç özeti sıklıkla araştırılıyor. Beşiktaş- Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş- Antalyaspor maç özeti! Detaylar haberimizdedir…

BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Bitexen Antalyaspor'la deplasmanda karşılaşıyor. Corendon Airlines Park'ta oynanan ve saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Maçın VAR hakemi olarak ise Özgür Yankaya görev yapıyor.

Geride kalan 10 haftayı 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 19 puan toplayarak tamamlayan Beşiktaş ligde 4. sırada yer alıyor. Üçer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 4 de mağlubiyeti bulunan Antalyaspor ise 12 puanla 12. basamakta bulunuyor.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Tayyip Talha Sanuç'un geri dönüş sürecinin yaklaşması nedeniyle kamp kadrosunda yer aldığı ancak karşılaşmada yer almayacağı belirtildi. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Daniel Amartey, Omar Colley, Arthur Masuaku ve Rachid Ghezzal'ın yanı sıra hasta olduğu açıklanan Vincent Aboubakar ve cezalı Amir Hadziahmetovic kadroda yer almadı.

İLK 11'LER

Antalyaspor; Helton, Erdal, Bünyamin, Šaric, Buksa, Safuri, Erdoğan, Ömer, Jehezkel, Bytyqi, Veysel

Beşiktaş; Ersin, Onur, Necip, Bailly, Bakhtiyor, Salih, Gedson, Chamberlain, Tayfur, Rashica, Cenk.

BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇ ÖZETİ

45' İlk yarı sona erdi.

45' Hızlı paslarla gelen Beşiktaş'ta Salih Uçan'ın sağ çaprazdan ortasında arka direkte dokunan Cenk Tosun topu ağlara yolladı.

45' Beşiktaş, Cenk Tosun ile 1-0 öne geçti!

45' Gedson Fernandes'in aradan pasında top çok hızlı. Tayfur Bingöl topa yetişemedi.

45' İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi.

45' Alex Oxlade-Chamberlain'in pasla kullandığı köşe vuruşunda Gedson'un kaleye şutu savunmadan döndü.

35' Antalyaspor'da Adam Buksa, Necip Uysal'a yaptığı hareket sonucu sarı kart gördü.

34' DİREK! Kullanılan köşe vuruşunun devamında Tayfur Bingöl'ün kafası üst direkten döndü. Dönen topu tamamlayan Salih Uçan topu ağlara gönderemedi. Beşiktaş'ta oyuncular Salih Uçan'ın itildiği yönünde hakeme penaltı itirazında bulunuyor.

33' LEITE! Rakibinden harika sıyrılan Chamberlain ceza sahası dışındaki Salih'i gördü. Topu alan Salih Uçan'ın köşeye sert şutunu Leite kornere yolladı.

32' Salih Uçan'ın sağ çaprazdan içeriye çevirdiği topu Antalyaspor savunması karşıladı. Pozisyonun ardından Cenk Tosun için ofsayt bayrağı havada.

31' İki rakibinden iyi sıyrılan Adam Buksa, kalabalığın içine girince topu kaybetti.

30' DIŞARIDA! Dario Saric'in pasında topu alan Zymer Bytyqi sol kanattan içeriye hareketlendi. Açısını düzelten Zymer Bytyqi'nin ceza sahası dışından şutu direğin dibinden dışarıya gitti.

29' BÜYÜK TEHLİKE! Bu kez hızlı çıkan Beşiktaş'ta Rashica'nın ceza sahasına doğru yolladığı topu Chamberlain kontrol edemedi. Beşiktaş büyük bir şanstan yararlanamıyor.

26' Alex Oxlade-Chamberlain'in içeriye sert kestiği topta Necip Uysal'ın ön direkte kafayla aşırttığı top doğrudan auta gitti.

25' Sol kanatta rakibinden sıyrılan Baktiyor Zaynutdinov yerde kaldı. Beşiktaş sol kanat çaprazından serbest vuruş kullanacak.

20' Beş oyuncuyla hızlı çıkan ev sahibi ekipte Erdal Rakip'in attığı pas Eric Bailly'de kaldı.

19' Orta alanda topu kapan Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl aradan Cenk Tosun'u düşündü ancak Veysel Sarı topa ayak koyarak tehlikeyi önledi.

18' Sağ kanatta ilerleyen Rashica yerden çevirdi ancak Ömer Toprak topu karşılayan isim oldu. Atağın devamında ceza sahası dışından kaleyi deneyen Gedson, kaleyi tutturamadı.

17' Beşiktaş daha çok kanatlardan hücum etmek istiyor.

16' Son çizgide topa yetişen Onur Bulut ceza sahasına ortaladı. Antalyaspor savunması dikkatli.

10' Zymer Bytyqi'in sol kanattan ceza sahasına ortasında top Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

8' Gedson Fernandes'in sağ kanada uzun pasında Onur Bulut topla buluşamadı, taç.

3' Sol kanada uzun atılan topta Baktiyor Zaynutdinov'un kafayla indirdiği top doğrudan dışarı gitti, aut.

1' Maç başladı.