Beşiktaş-Antalyaspor maçı kaç kaç? Beşiktaş-Antalyaspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş-Antalyaspor maç özeti!

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'a konuk oluyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Beşiktaş-Antalyaspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Beşiktaş-Antalyaspor maçı ne zaman? Beşiktaş-Antalyaspor maçı kaç kaç?

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BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Bitexen Antalyaspor'la deplasmanda karşılaşıyor. Corendon Airlines Park'ta oynanan ve saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Maçın VAR hakemi olarak ise Özgür Yankaya görev yapıyor.

Geride kalan 10 haftayı 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 19 puan toplayarak tamamlayan Beşiktaş ligde 4. sırada yer alıyor. Üçer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 4 de mağlubiyeti bulunan Antalyaspor ise 12 puanla 12. basamakta bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'TA ÇOK EKSİK VAR

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Tayyip Talha Sanuç'un geri dönüş sürecinin yaklaşması nedeniyle kamp kadrosunda yer aldığı ancak karşılaşmada yer almayacağı belirtildi. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Daniel Amartey, Omar Colley, Arthur Masuaku ve Rachid Ghezzal'ın yanı sıra hasta olduğu açıklanan Vincent Aboubakar ve cezalı Amir Hadziahmetovic kadroda yer almadı.

BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR İLK 11'LER

Antalyaspor; Helton, Erdal, Bünyamin, Šaric, Buksa, Safuri, Erdoğan, Ömer, Jehezkel, Bytyqi, Veysel

Beşiktaş; Ersin, Onur, Necip, Bailly, Bakhtiyor, Salih, Gedson, Chamberlain, Tayfur, Rashica, Cenk.

BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇ ÖZETİ

10' Zymer Bytyqi'in sol kanattan ceza sahasına ortasında top Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

8' Gedson Fernandes'in sağ kanada uzun pasında Onur Bulut topla buluşamadı, taç.

3' Sol kanada uzun atılan topta Baktiyor Zaynutdinov'un kafayla indirdiği top doğrudan dışarı gitti, aut.

1' Maç başladı.