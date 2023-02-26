Beşiktaş - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş -Antalyaspor maçını canlı izle!

Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi, bir sosyal sorumluluk projesine de sahne olacak. Depremzedeler için bir kampanya başlatan ev sahibi siyah beyazlı kulüp, taraftarına çağrıda bulunarak tribünlerden sahaya peluş oyuncak atılmasını istedi. Siyah Beyazlı kulüp, bu oyuncakları depremzede çocuklara ulaştıracak. Liglere ara verilmeden önce son maçına Demir Grup Sivasspor deplasmanında çıkan Beşiktaş, karşılaşmayı 1-0 kaybetmişti. Akdeniz ekibikonuk takım Fraport TAV Antalyaspor ise ligde oynadığı son maçta Gaziantep Futbol Kulübü'nü tek golle mağlup etmişti. Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasındaki ikili rekabete bakıldığında oynanan 52 maçın 34'ünü siyah beyazlı ekip kazandı.12 karşılaşma berabere biterken, 6 müsabaka Akdeniz ekibinin üstünlüğüyle sona erdi. Sahasında oynadığı son 4 lig maçını kazanan Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı son 5 karşılaşmanın sadece birini kazanabildi. Futbolseverler ise Beşiktaş Antalyaspor maçına dair detayları merak ediyor. Peki, Beşiktaş- Antalyaspor maçı saat kaçta başlayacak? Beşiktaş - Antalyaspor maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Beşiktaş - Antalyaspor maçının canlı izleme linki var mı? Beşiktaş -Antalyaspor maçınıcanlı izle! Detaylar haberimizde...