Beşiktaş - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş -Antalyaspor maçını canlı izle!
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Süper ligin erteleme müsabakalarından biri olan Beşiktaş - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusu maçı izlemek isteyen taraftarlar tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Beşiktaş- Antalyaspor maçı saat kaçta başlayacak? Beşiktaş - Antalyaspor maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Beşiktaş - Antalyaspor maçının canlı izleme linki var mı? Beşiktaş -Antalyaspor maçını canlı izle! İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
Daha önce iki defa ertelenen süper ligin 14. hafta müsabakalarından olanBeşiktaş- Antalyaspor karşılaşması saat 19:00'da Vodafone Parkta oynanacak. Kritik müsabakada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Zoru karşılaşmaBein Sports 1 den naklen futbolseverler ile buluşacak.
Beşiktaş- Antalyaspor karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, Bein Sports 1 kanalı üzerinden canlı olarak karşılaşmayı takip edebilir. İnternet üzerinden maçı izlemek isteyen kişiler ise Bein Sports 1 resmi web sitesi üzerinden canlı izleme linkine ulaşabilir. Bein Sports 1 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
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