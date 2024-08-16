Beşiktaş- Antalyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş- Antalyaspor maçı nerede oynanacak? #9917
Trendyol Süper Lig'de 2. hafta heyecanı başladı. Beşiktaş ile Antalyaspor karşılaşması tüm futbolseverlerin merakla beklediği bir maç olacak. Beşiktaş - Antalyaspor maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı ise en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Trendyol Süper Lig'de heyecan başladı. 2. hafta müsabakasında Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Beşiktaş- Antalyaspor maçının nerede oynanacağı merak ediliyor. Futbol sevrler, bu önemli karşılaşma ile ilgili detayları öğrenmek istiyor. Peki, Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BEŞİKTAŞ- ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş- Antalyaspor maçı 18 Ağustos Pazar günü oynanacak.
BEŞİKTAŞ- ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş- Antalyaspor maçı saat 21.45'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
SÜPER LİG 2. HAFTA FİKSTÜRÜ
2. haftanın programı şöyle:
16 Ağustos Cuma
21.00 TÜMOSAN Konyaspor- Galatasaray: MEDAŞ Konya Büyükşehir
17 Ağustos Cumartesi
19.15 Bellona Kayserispor- Net Global Sivasspor: RHG Enertürk Enerji
21.45 Adana Demirspor- Çaykur Rizespor: Yeni Adana
21.45 Göztepe- Fenerbahçe: Gürsel Aksel
18 Ağustos Pazar
19.15 RAMS Başakşehir- Corendon Alanyaspor: Başakşehir Fatih Terim
21.45 Gaziantep FK- Samsunspor: Kalyon
21.45 Beşiktaş- Antalyaspor: Tüpraş
19 Ağustos Pazartesi
21.00 Atakaş Hatayspor- Kasımpaşa: Mersin
21.00 İkas Eyüpspor- Sipay Bodrum FK: Recep Tayyip Erdoğan
Not: Trabzonspor haftayı BAY geçecek.