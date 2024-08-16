Beşiktaş- Antalyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş- Antalyaspor maçı nerede oynanacak? #9917

Trendyol Süper Lig'de heyecan başladı. 2. hafta müsabakasında Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Beşiktaş- Antalyaspor maçının nerede oynanacağı merak ediliyor. Futbol sevrler, bu önemli karşılaşma ile ilgili detayları öğrenmek istiyor. Peki, Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ- ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş- Antalyaspor maçı 18 Ağustos Pazar günü oynanacak.

BEŞİKTAŞ- ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş- Antalyaspor maçı saat 21.45'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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SÜPER LİG 2. HAFTA FİKSTÜRÜ

2. haftanın programı şöyle:

16 Ağustos Cuma

21.00 TÜMOSAN Konyaspor- Galatasaray: MEDAŞ Konya Büyükşehir

17 Ağustos Cumartesi

19.15 Bellona Kayserispor- Net Global Sivasspor: RHG Enertürk Enerji

21.45 Adana Demirspor- Çaykur Rizespor: Yeni Adana

21.45 Göztepe- Fenerbahçe: Gürsel Aksel

18 Ağustos Pazar

19.15 RAMS Başakşehir- Corendon Alanyaspor: Başakşehir Fatih Terim

21.45 Gaziantep FK- Samsunspor: Kalyon

21.45 Beşiktaş- Antalyaspor: Tüpraş

19 Ağustos Pazartesi

21.00 Atakaş Hatayspor- Kasımpaşa: Mersin

21.00 İkas Eyüpspor- Sipay Bodrum FK: Recep Tayyip Erdoğan

Not: Trabzonspor haftayı BAY geçecek.