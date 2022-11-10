Beşiktaş- Antalyaspor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Beşiktaş- Antalyaspor maç biletleri satışa çıktı mı? Beşiktaş maçı biletleri çıktı mı?
Gündem Haberleri
Süper Lig'de Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Takımına 3 puanı kazandırmayı hedefleyen her iki takım da maç hazırlıklarını sürdürürken taraftarlar ise Beşiktaş- Antalyaspor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? sorusuna yanıt arıyor. 13 Kasım günü oynanacak olan karşılaşmanın biletleri merak ediliyor. Peki, Beşiktaş- Antalyaspor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Beşiktaş- Antalyaspor maç biletleri satışa çıktı mı? Beşiktaş maçı biletleri çıktı mı?
Beşiktaş- Antalyaspor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? sorusu gündemde yer alıyor. Süper Lig'de oynanacak olan Beşiktaş- Antalyaspor karşılaşması heyecanla beklenirken taraftarlar da Beşiktaş- Antalyaspor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Beşiktaş- Antalyaspor maç biletleri satışa çıktı mı? Beşiktaş maçı biletleri çıktı mı? sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilenler...
13 Kasım günü oynanacak olan Beşiktaş- Antalyaspor maçının biletleri henüz satışa çıkmadı.
Beşiktaş- Antalyaspor karşılaşması 13 Kasım Pazar günü saat 20:00'da başlayacak.
Süper Lig karşılaşması Bein Sports ekranlarında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.