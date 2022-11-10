Beşiktaş- Antalyaspor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Beşiktaş- Antalyaspor maç biletleri satışa çıktı mı? Beşiktaş maçı biletleri çıktı mı?

Süper Lig'de Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Takımına 3 puanı kazandırmayı hedefleyen her iki takım da maç hazırlıklarını sürdürürken taraftarlar ise Beşiktaş- Antalyaspor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? sorusuna yanıt arıyor. 13 Kasım günü oynanacak olan karşılaşmanın biletleri merak ediliyor. Peki, Beşiktaş- Antalyaspor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Beşiktaş- Antalyaspor maç biletleri satışa çıktı mı? Beşiktaş maçı biletleri çıktı mı?