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Beşiktaş- Antalyaspor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Beşiktaş- Antalyaspor maç biletleri satışa çıktı mı? Beşiktaş maçı biletleri çıktı mı?

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Beşiktaş- Antalyaspor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Beşiktaş- Antalyaspor maç biletleri satışa çıktı mı? Beşiktaş maçı biletleri çıktı mı?

Süper Lig'de Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Takımına 3 puanı kazandırmayı hedefleyen her iki takım da maç hazırlıklarını sürdürürken taraftarlar ise Beşiktaş- Antalyaspor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? sorusuna yanıt arıyor. 13 Kasım günü oynanacak olan karşılaşmanın biletleri merak ediliyor. Peki, Beşiktaş- Antalyaspor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Beşiktaş- Antalyaspor maç biletleri satışa çıktı mı? Beşiktaş maçı biletleri çıktı mı?

Beşiktaş- Antalyaspor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? sorusu gündemde yer alıyor. Süper Lig'de oynanacak olan Beşiktaş- Antalyaspor karşılaşması heyecanla beklenirken taraftarlar da Beşiktaş- Antalyaspor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Beşiktaş- Antalyaspor maç biletleri satışa çıktı mı? Beşiktaş maçı biletleri çıktı mı? sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilenler...

13 Kasım günü oynanacak olan Beşiktaş- Antalyaspor maçının biletleri henüz satışa çıkmadı.

Beşiktaş- Antalyaspor karşılaşması 13 Kasım Pazar günü saat 20:00'da başlayacak.

Süper Lig karşılaşması Bein Sports ekranlarında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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