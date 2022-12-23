Beşiktaş - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Ankaragücü maçı canlı izleme linki var mı?

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BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası için oynanacak olan Beşiktaş - Ankaragücü karşılaşmasının henüz kuraların yeni çekilmesi nedeniyle belli olmadı. Karşılaşma hakkındaki detayların kesinleşmesinin ardından haberimiz güncellenecek ve karşılaşma bilgileri paylaşılacaktır.

Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

Alanyaspor-Galatasaray

Gaziantep FK-Konyaspor

Sivasspor-Karacabey Belediyespor

Ümraniyespor-Trabzonspor

Fatih Karagümrük-Başakşehir

Antalyaspor-Kayserispor

Fenerbahçe-Rizespor

Beşiktaş-Ankaragücü