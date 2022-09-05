Beşiktaş Ankaragücü maç sonunda ne oldu? Saldıran kim, İZLE!

Beşiktaş'ın deplasmanda Ankaragücü'nü 3-2 yendiği mücadelenin son düdüğünün çalmasıyla birlikte saha karıştı. Ankaragücü taraftarı olduğu belirtilen bir kişi sahaya girerek, orta sahada bulunan Beşiktaşlı futbolculara doğru uçan tekme attı. Beşiktaş Ankaragücü maç sonunda ne oldu?

BEŞİKTAŞ ANKARAGÜCÜ MAÇ SONUNDA NE OLDU?

Beşiktaş'ın deplasmanda Ankaragücü'nü 3-2 yendiği mücadelenin son düdüğünün çalmasıyla birlikte saha karıştı. Ankaragücü taraftarı olduğu belirtilen bir kişi sahaya girerek, orta sahada bulunan Beşiktaşlı futbolculara doğru uçan tekme attı. Saldırganın tekmesi Salih Uçan'a gelirken şahsı Josef de Souza tutarak yere fırlattı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Salih, "Pozisyonda sırtım dönüktü. Büyük ihtimal bana doğru geliyordu. Cenk Tosun da görmedi. Bir adım atmasa belime doğru tekme yiyecektim. O anda da sakatlanabilirdim. Josef de bunu görüp, hemen o anda taraftarı tutup ittirmek istiyor. Josef, bu takımın kaptanlarından bir tanesi. Josef ne yapacak orada? Ne diyecek? 'Al kardeşim benim takım arkadaşıma yumruk at, tekme at' mı diyecek! O anda arkamdan gelen taraftarı gördü ve ittirmeye çalıştı. Duyduk ki kırmızı kart görmüş, bu çok net haksızlık. Bunun kesinlikle düzeltilmesi gerekiyor. Umarım anlayışla karşılarlar." ifadelerini kullandı.