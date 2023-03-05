Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geliyor. İşte, Beşiktaş Ankaragücü maç kadrosu 11'ler! Beşiktaş Ankaragücü maçı ilk 11'de kimler var? Beşiktaş maç kadrosu!

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Beşiktaş Ankaragücü 11'ler! Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geliyor. İşte, Beşiktaş Ankaragücü maç kadrosu 11'ler! Beşiktaş Ankaragücü maçı ilk 11'de kimler var? Beşiktaş maç kadrosu haberimizde...

BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ MAÇ KADROSU

Beşiktaş: Mert Günok, Onur, Tayyip, Colley, Masuaku, Gedson, Amir, Redmond, Salih, Cenk Tosun, Aboubakar

Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Uros, Mujakic, Hasan Ali, Diack, Pedrinho, Zahid, Beridze, Emre, Ali Sowe

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın hakemi Volkan Bayarslan. Beşiktaş, Ankaragücü karşısında hücum yapılı bir kadro sahaya sürdü. Yeni transfer Colley ilk 11'de şans buldu. Ankaragücü'nde de yeni transfer Hasan Ali Kaldırım, ilk 11'de yer aldı.

3 MAÇLIK HASRET

Oynadığı son 3 maçı kazanamayan Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyor. 22 karşılaşmada 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 40 puanla 3. sırada yer alıyor.

ANKARAGÜCÜ YUKARIYA TIRMANMAK İSTİYOR

Ligde 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan Ankaragücü ise 22 puanla 15. sırada yer alıyor.

GHEZZAL YOK

Antalyaspor ile yapılan son müsabakadan önce ısınma esnasında adalesinden sakatlanan Ghezzal, takımdaki yerini alamayacak. Kadroda düşünülmeyen N'Koudou da maçta forma giymeyecek.