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Beşiktaş Ankaragücü kadrosu! Beşiktaş maç kadrosu ilk 11 belli oldu

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Beşiktaş Ankaragücü kadrosu! Beşiktaş maç kadrosu ilk 11 belli oldu

MKE Ankaragücü ile Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Valerien Ismael yönetiminde sergiledikleri coşkulu ve bol gollü oyun ile dikkatleri üzerine çeken siyah-beyazlılar, Ankaragücü'nü de devirerek ligde üst üste 3. galibiyetini almak istiyor. İşte, Beşiktaş Ankaragücü kadrosu! Beşiktaş maç kadrosu ilk 11 belli oldu

Beşiktaş Ankaragücü kadrosu! MKE Ankaragücü ile Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Valerien Ismael yönetiminde sergiledikleri coşkulu ve bol gollü oyun ile dikkatleri üzerine çeken siyah-beyazlılar, Ankaragücü'nü de devirerek ligde üst üste 3. galibiyetini almak istiyor. İşte, Beşiktaş Ankaragücü kadrosu! Beşiktaş maç kadrosu ilk 11 haberimizde...

MKE Ankaragücü: Bahadır, Marlon, Mujakic, Atakan, Oğuz, Tolga, Beridze, Zahid, Pedrinho, Ariyibi, Macheda

Beşiktaş: Emre, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Dele, Muleka, N'Koudou, Weghorst

Beşiktaş'ta Josef de Souza bu maçta forma giyemeyecek. Atiba ise kadroya alındı. Sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal ise riske edilmedi ve kadroda kendisine yer bulamadı.

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk oluyor. Saat 21.45'te başlayan mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.

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