Beşiktaş, Ankaragücü ile deplasmanda berabere kaldı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
ALI SOWE SAHNEDE
21. dakikada kaptığı topta hızlı çıkan Ankaragücü'nde ileri uçta topu alan Ali Sowe, Necip'ten sıyrılıp soluna çektiği topta yerden sert vuruşla topu ağlara yolladı.
İLK YARI 1-0 BİTTİ
Mücadelenin ilk yarısı Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
CHAMBERLAIN EŞİTLEDİ
İkinci yarıda baskısını arttıran Beşiktaş'ta, 74. dakikada Necip'in pasında orta saha çizgisinden topu alan Chamberlain kendi sürüklediği topta ceza sahası içine kadar girdi. İngiliz yıldız, yerden vurduğu şutta topu kalecinin yanından ağlara bıraktı. Durum 1-1 oldu.
BAŞKA GOL OLMADI
Mücadelenin geri kalan dakikalarında 2 takımda gol bulamadı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.