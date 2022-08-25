Beşiktaş amigosu Seyit Subaşı kimdir, öldü mü, neden öldü? Beşiktaş amigosu kimdir, ismi ne? Seyit Subaşı'yı kim öldürdü, katili kimdir?

Son dakika gelen haberlere göre, AVM'nin kafesinde silahlı saldırıya uğrayan Beşiktaş amigosu hayatını kaybetti. Bunun ardından vatandaşlar, Beşiktaş amigosu Seyit Subaşı kimdir, öldü mü? Beşiktaş amigosu kimdir, ismi ne? Seyit Subaşı'yı kim öldürdü, katili kimdir? merak etti. İşte detaylar...

BJK amigosu kimdir? Beşiktaş amigosu öldü mü? gündemin merak edilen konuları arasında geliyor. Alışveriş merkezinde yer alan kafede oturan Seyit Subaşı (43), bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Subaşı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Subaşı, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Beşiktaş amigosu Seyit Subaşı kimdir, öldü mü? Beşiktaş amigosu kimdir, ismi ne? Seyit Subaşı'yı kim öldürdü, katili kimdir?

BJK AMİGOSU SEYİT SUBAŞI ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

İstanbul Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezindeki kafede tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi. Saldırgan olay yerinin 50 metre yakınında cinayet silahıyla birlikte yakalanırken, ölen şahsın Beşiktaş amigosu olduğu ortaya çıktı. Saldırgan ifadesinde Beşiktaş-Karagümrük maçında, öldürdüğü Seyit Subaşı ile tartışma yaşadığını ve Subaşı'nın kendisine bir el ateş ettiğini fakat isabet ettiremediğini söyledi.

BEŞİKTAŞ AMİGOSU KİMDİR?

Beşiktaş'ın vefat eden amigosunun Seyit Subaşı olduğu açıklandı.

Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şenel, "Şahıs ilk ifadesinde, Beşiktaş taraftarı olduğunu, Beşiktaş-Karagümrük maçında Beşiktaş amigosu olan Seyit Subaşı ile tartıştıklarını, maç sonrası Maçka Parkı'nda şahsın silahla kendisine bir el ateş ettiğini fakat isabet ettiremediğini, bugün de AVM önünde bu şahısla karşılaştığını ve kendisine silahla ateş ettiğini beyan etti." diye konuştu. Kaymakam Şenel, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

SEYİT SUBAŞI'YI KİM ÖLDÜRDÜ?

Katil zanlısı Mustafa Y. (33), elindeki tabancayla olay yeri yakınlarında polis ekiplerince gözaltına alındı. Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şenel, emniyet ekiplerinin şüpheliyi olay yerinin 50 metre yakınında yakaladığını kaydetti.