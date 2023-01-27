Bugün Spor Toto Süper Lig 21. haftanın ilk maçı oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi Beşiktaş - Alanyaspor arasında oynanıyor. Maçı tam saatinde canlı olarak izlemek isteyenler, Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 27 Ocak Beşiktaş - Alanyaspor maçının hakemleri kimler? araştırması yapıyor. Peki, Beşiktaş - Alanyaspor saat kaçta başlayacak? Beşiktaş - Alanyaspor maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

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Bugün Süper Lig maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Beşiktaş - Alanyaspor maçı oldu. Futbol severler Beşiktaş - Alanyaspor maçını tam saatinde ve vaktinde izlemek için, Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 27 Ocak Beşiktaş - Alanyaspor maçı nereden izlenir, canlı yayın link var mı? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Corendon Alanyaspor maçı 27 Ocak Cuma yani bu akşam saat 20:00 'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Corendon Alanyaspor maçını bein Sports 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

YAŞAR KEMAL UĞURLU(Hakem)

ALİ SAYGIN ÖGEL(1. Yardımcı Hakem)

HAKAN YEMİŞKEN(2. Yardımcı Hakem)

ALİ ŞANSALAN(Dördüncü Hakem)

ÖZGÜR YANKAYA(VAR)

SERKAN TOKAT(AVAR)

BAHTİYAR BİRİNCİ(AVAR)

MUSTAFA ARSLAN(Gözlemci)

ÜNSAL ÇİMEN(Gözlemci)

UĞUR KÖLEMEN(Temsilci)

SELİM ARICI(Temsilci)

ENGİN IŞIK(Temsilci)