Beşiktaş -Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş- Alanyaspor maçı hangi kanaldan yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında heyecan devam ediyor. Beşiktaş ile Alanyaspor Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında kozlarını paylaşacak. Siyah beyazlılar zoru müsabakadan üç puanla ayrılmak istiyor. Akdeniz ekibi ise sürpriz peşinde. Müsabakanın detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan yayınlanacak? Beşiktaş - Alanyaspor müsabakasının hakemi kim? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Spor Toto Süper Ligde futbol heyecanı devam ediyor. Süper ligin 21.haftasında Beşiktaş sahasında Akdeniz ekibi Alanyaspor'u konuk edecek. Maçla ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan yayınlanacak? Beşiktaş - Alanyaspor müsabakasının hakemi kim? Detaylar haberimizde...

Süper Ligde Beşiktaş ile Alanyaspor 14. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 13 maçın 9'unu siyah-beyazlılar kazanırken, 2'sinde ise galip gelen taraf Alanyaspor oldu. 2 müsabakada ise taraflar 1'er puana razı oldu. Beşiktaş, Alanyaspor'u konuk ettiği 6 Süper Lig maçında da sahadan galibiyet ile ayrıldı.

BEŞİKTAŞ -ALANYASPORMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş- Alanyaspor, Süper lig maçı, 27 Ocak Cuma günü saat 20.00'da Vodafone Park'ta oynanacak.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPORMAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş- Alanyaspor, Süper lig maçı, 27 Ocak Cuma günü saat 20.00'dabeIN SPORTS 1'den futbolseverler ile buluşacak.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Beşiktaş- Alanyaspor, Süper lig maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.