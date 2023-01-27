Beşiktaş - Alanyaspor maçı kaç kaç, golleri kim attı? 27 Ocak Beşiktaş - Alanyaspor maçının gollerini kim attı, maç kaç kaç bitti?
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Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş evinde Alanyaspor'u ağırlıyor. Maç tüm hızıyla devam ederken maçta atılan goller ve detayları merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Alanyaspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 27 Ocak Beşiktaş - Alanyaspor maçının gollerini kim attı? İşte detaylar...
2022-23 Süper Lig, Türkiye'nin en üst düzey futbol ligi olan Süper Lig'in 65. sezonudur. 5 Ağustos 2022 tarihinde başlayan maçlar 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecektir. Ligin 21. haftasında Beşiktaş - Alanyaspor karşı karşıya geldi. Peki, Beşiktaş - Alanyaspor maçı kaç kaç, maç bitti mi?
Beşiktaş - Corendon Alanyaspor maçı 27 Ocak 2023 Cuma günü yani bu akşam saat 20:00'da başlayacak.
Beşiktaş - Corendon Alanyaspor maçını Bein Sports 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maç 1-0 BJK'nin üstünlüğü ile devam ediyor.
Maçta Beşiktaş 1-0 önde. Maçta atılan goller şöyle:
Beşiktaş'ın golleri:
- 20. dakika : Cenk Tosun
Maç, İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.