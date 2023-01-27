Beşiktaş - Alanyaspor maçı kaç kaç, golleri kim attı? 27 Ocak Beşiktaş - Alanyaspor maçının gollerini kim attı, maç kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş evinde Alanyaspor'u ağırlıyor. Maç tüm hızıyla devam ederken maçta atılan goller ve detayları merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Alanyaspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 27 Ocak Beşiktaş - Alanyaspor maçının gollerini kim attı? İşte detaylar...