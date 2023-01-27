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Beşiktaş - Alanyaspor maçı kaç kaç, golleri kim attı? 27 Ocak Beşiktaş - Alanyaspor maçının gollerini kim attı, maç kaç kaç bitti?

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Beşiktaş - Alanyaspor maçı kaç kaç, golleri kim attı? 27 Ocak Beşiktaş - Alanyaspor maçının gollerini kim attı, maç kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş evinde Alanyaspor'u ağırlıyor. Maç tüm hızıyla devam ederken maçta atılan goller ve detayları merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Alanyaspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 27 Ocak Beşiktaş - Alanyaspor maçının gollerini kim attı? İşte detaylar...

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2022-23 Süper Lig, Türkiye'nin en üst düzey futbol ligi olan Süper Lig'in 65. sezonudur. 5 Ağustos 2022 tarihinde başlayan maçlar 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecektir. Ligin 21. haftasında Beşiktaş - Alanyaspor karşı karşıya geldi. Peki, Beşiktaş - Alanyaspor maçı kaç kaç, maç bitti mi?

Beşiktaş - Corendon Alanyaspor maçı 27 Ocak 2023 Cuma günü yani bu akşam saat 20:00'da başlayacak.

Beşiktaş - Corendon Alanyaspor maçını Bein Sports 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.

Maç 1-0 BJK'nin üstünlüğü ile devam ediyor.

Maçta Beşiktaş 1-0 önde. Maçta atılan goller şöyle:

Beşiktaş'ın golleri:

  • 20. dakika : Cenk Tosun

Maç, İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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