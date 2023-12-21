Beşiktaş - Alanyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş - Alanyaspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı!

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BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Beşiktaş - Alanyaspor maçı 3-1'lik Alanyaspor üstünlüğü ile sona erdi.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI CANLI YAYIN

Beşiktaş - Alanyaspor maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Beşiktaş - Alanyaspor maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Alanyaspor maçı saat 20.00'de başladı.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş - Alanyaspor maçı bu akşam saat 20.00'de oynandı.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Alanyaspor maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlandı.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş - Alanyaspor maçı İstanbul'da, Beşiktaş Park Stadyumu'nda oynandı.