Beşiktaş Alanyaspor maçı canlı izle! 27 Ocak 2023 Beşiktaş Corendon Alanyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak, link var mı?

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Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ve Alanyaspor 27 Ocak Cuma günü Beşiktaş'ta karşı karşıya gelecek. Beşiktaş sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Beşiktaş Alanyaspor maçı canlı izle! 27 Ocak 2023 Beşiktaş Alanyaspor maçını izle! Maç hangi kanalda yayınlanacak, link var mı? Futbolseverler Beşiktaş Alanyaspor maçı ile ilgili olarak Beşiktaş Alanyaspor maçı şifresiz izleme linki var mı, sorusunun yanıtını merak etti. Beşiktaş Alanyaspor maçı canlı izle!

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Corendon Alanyaspor maçı 27 Ocak Cuma 2023 yani bu akşam saat 20:00 'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Corendon Alanyaspor maçını Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Maçı Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMDİR?

YAŞAR KEMAL UĞURLU(Hakem)

ALİ SAYGIN ÖGEL(1. Yardımcı Hakem)

HAKAN YEMİŞKEN(2. Yardımcı Hakem)

ALİ ŞANSALAN(Dördüncü Hakem)

ÖZGÜR YANKAYA(VAR)

SERKAN TOKAT(AVAR)

BAHTİYAR BİRİNCİ(AVAR)

MUSTAFA ARSLAN(Gözlemci)

ÜNSAL ÇİMEN(Gözlemci)

UĞUR KÖLEMEN(Temsilci)

SELİM ARICI(Temsilci)

ENGİN IŞIK(Temsilci)

MAÇTA 11'LER

Beşiktaş: Mert, Tayfur, Tayyip, Welinton, Masuaku, Salih, Gedson, Dele Alli, Muleka, Cenk, Aboubakar

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Umut, Efecan, Fer, Ferhat, Lusamba, Cavaliero, Fatih, Candeias, Hassan