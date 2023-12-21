Beşiktaş - Alanyaspor maç özeti! (VİDEO) Beşiktaş - Alanyaspor maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ

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BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI ÖZETİ İZLE

Beşiktaş - Alanyaspor maç özetini maçın ardından Bein Sports kanalından izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Beşiktaş - Alanyaspor maçı 3-1'lik Alanyaspor üstünlüğü ile sona erdi.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMANDI?

Beşiktaş - Alanyaspor maçı 21 Aralık 2023 günü oynandı.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Beşiktaş - Alanyaspor maçı canlı olarak Bein Sports'ta yayınlandı.