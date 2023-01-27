Beşiktaş - Alanyaspor maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? 27 Ocak Beşiktaş - Alanyaspor maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir?
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Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş evinde Alanyaspor'u ağırlıyor. Maçın bitmesine yakın özeti izlemek isteyenler, Beşiktaş - Alanyaspor maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? Beşiktaş - Alanyaspor maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir? araştırması yapıyor. Peki, Beşiktaş - Alanyaspor maçının özeti çıktı mı, nereden izlenir? İşte detaylar...
Beşiktaş - Alanyaspor maçının gollerini ve özetini izlemek isteyenler maç özeti nerede yayınlandı merak ediyor. Peki, Beşiktaş - Alanyaspor maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı?
Beşiktaş - Corendon Alanyaspor maçı 27 Ocak 2023 Cuma günü yani bu akşam saat 20:00'da başladı.
Beşiktaş - Alanyaspor maçını Bein Sports 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maçı Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.
Maç 3-0 BJK'nin üstünlüğü ile devam ediyor. Maç 3-0 Beşiktaş'ın galibiyeti ile tamamlandı.
Beşiktaş maçta 3-0 önde. Maç 3-0 bitti. Maçta atılan goller şöyle:
Beşiktaş'ın golleri:
- 20. dakika : Cenk Tosun
- 50. dakika : Cenk Tosun
- 59. dakika : Dele Alli
MAÇ SONUCU : BEŞİKTAŞ 3 - 0 ALANYASPOR
Maç özetini bein Sports ekranlarından izleyebilirsiniz. Maçın özeti resmi bein Sports sitesinde yayınlanacaktır. Maç bitiminin ardından maç özetini izleyebilirsiniz.