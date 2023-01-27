Beşiktaş - Alanyaspor maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? 27 Ocak Beşiktaş - Alanyaspor maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir?

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş evinde Alanyaspor'u ağırlıyor. Maçın bitmesine yakın özeti izlemek isteyenler, Beşiktaş - Alanyaspor maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? Beşiktaş - Alanyaspor maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir? araştırması yapıyor. Peki, Beşiktaş - Alanyaspor maçının özeti çıktı mı, nereden izlenir? İşte detaylar...

Beşiktaş - Alanyaspor maçının gollerini ve özetini izlemek isteyenler maç özeti nerede yayınlandı merak ediyor. Peki, Beşiktaş - Alanyaspor maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı?

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Corendon Alanyaspor maçı 27 Ocak 2023 Cuma günü yani bu akşam saat 20:00'da başladı.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Alanyaspor maçını Bein Sports 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Maçı Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Maç 3-0 BJK'nin üstünlüğü ile devam ediyor. Maç 3-0 Beşiktaş'ın galibiyeti ile tamamlandı.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇININ GOLLERİNİ KİM ATTI?

Beşiktaş maçta 3-0 önde. Maç 3-0 bitti. Maçta atılan goller şöyle:

Beşiktaş'ın golleri:

20. dakika : Cenk Tosun

Cenk Tosun 50. dakika : Cenk Tosun

Cenk Tosun 59. dakika : Dele Alli

MAÇ SONUCU : BEŞİKTAŞ 3 - 0 ALANYASPOR

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇININ ÖZETİ YAYINLANDI MI?

Maç özetini bein Sports ekranlarından izleyebilirsiniz. Maçın özeti resmi bein Sports sitesinde yayınlanacaktır. Maç bitiminin ardından maç özetini izleyebilirsiniz.