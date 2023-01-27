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Beşiktaş - Alanyaspor maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? 27 Ocak Beşiktaş - Alanyaspor maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir?

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Beşiktaş - Alanyaspor maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? 27 Ocak Beşiktaş - Alanyaspor maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir?

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş evinde Alanyaspor'u ağırlıyor. Maçın bitmesine yakın özeti izlemek isteyenler, Beşiktaş - Alanyaspor maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? Beşiktaş - Alanyaspor maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir? araştırması yapıyor. Peki, Beşiktaş - Alanyaspor maçının özeti çıktı mı, nereden izlenir? İşte detaylar...

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Beşiktaş - Alanyaspor maçının gollerini ve özetini izlemek isteyenler maç özeti nerede yayınlandı merak ediyor. Peki, Beşiktaş - Alanyaspor maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı?

Beşiktaş - Corendon Alanyaspor maçı 27 Ocak 2023 Cuma günü yani bu akşam saat 20:00'da başladı.

Beşiktaş - Alanyaspor maçını Bein Sports 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.

Maçı Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.

Maç 3-0 BJK'nin üstünlüğü ile devam ediyor. Maç 3-0 Beşiktaş'ın galibiyeti ile tamamlandı.

Beşiktaş maçta 3-0 önde. Maç 3-0 bitti. Maçta atılan goller şöyle:

Beşiktaş'ın golleri:

  • 20. dakika : Cenk Tosun
  • 50. dakika : Cenk Tosun
  • 59. dakika : Dele Alli

MAÇ SONUCU : BEŞİKTAŞ 3 - 0 ALANYASPOR

Beşiktaş - Alanyaspor maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? 27 Ocak Beşiktaş - Alanyaspor maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir?

Maç özetini bein Sports ekranlarından izleyebilirsiniz. Maçın özeti resmi bein Sports sitesinde yayınlanacaktır. Maç bitiminin ardından maç özetini izleyebilirsiniz.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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