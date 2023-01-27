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Beşiktaş - Alanyaspor ilk 11'ler belli oldu mu? Beşiktaş Corendon Alanyaspor muhtemel 11'ler kimler? kadrolar açıklandı mı?

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Beşiktaş - Alanyaspor ilk 11'ler belli oldu mu? Beşiktaş Corendon Alanyaspor muhtemel 11'ler kimler? kadrolar açıklandı mı?

Bugün oynanacak olan Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları arasında yer almakta olan Beşiktaş - Alanyaspor ilk 11'ler belli oldu mu merak ediliyor ve Beşiktaş - Alanyaspor muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Alanyaspor ilk 11'ler belli oldu mu? Beşiktaş - Alanyaspor muhtemel 11'ler, kadrolar! Beşiktaş - Alanyaspor ilk 11'ler belli oldu mu? Beşiktaş Corendon Alanyaspor muhtemel 11'ler kimler? kadrolar açıklandı mı?

Beşiktaş - Alanyaspor ilk 11'ler belli oldu mu? Sorusu, Beşiktaş - Alanyaspor muhtemel 11'leri merak etmekte olan futbolseverler tarafından arama motorları üzerinde araştırılıyor. 27 Ocak Cuma günü oynanacak olan karşılaşmanın detayları merak konusu oluyor. Peki, Beşiktaş - Alanyaspor ilk 11'ler belli oldu mu? Beşiktaş Corendon Alanyaspor muhtemel 11'ler kimler? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Alanyaspor maçı bu akşam 27 Ocak Cuma 2023 tarihinde saat 20:00 'da başlayacak. Maç bein Sports 1 ekranlarında yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

Beşiktaş - Alanyaspor maçının ilk 11'i henüz belli olmadı, muhtemel 11'ler açıklandı. Bugün oynanacak Spor Toto Süper Lig karşılaşması olan Beşiktaş - Alanyaspor karşılaşmasında yer alacağı tahmin edilmekte olan muhtemel 11 kadrosu şu şekilde:

BEŞİKTAŞ :

  • Mert
  • Tayfur
  • Tayyip
  • Welinton
  • Masuaku
  • Salih
  • Gedson
  • Dele Alli
  • N'Koudou
  • Cenk
  • Aboubakar

ALANYASPOR :

  • Runnarson
  • Fer
  • Furkan
  • Fatih
  • Umut
  • Lusamba
  • Zinedine Ferhat
  • Yusuf
  • Efecan
  • Efkan
  • Ahmed Hassan
Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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