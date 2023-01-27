Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında heyecan devam ediyor. Beşiktaş ile Alanyaspor Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında kozlarını paylaşacak. Müsabakaya dair detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş- Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş- Alanyaspor maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Beşiktaş -Alanyaspor maçının hakemi kim? İşte Beşiktaş Alanyaspor müsabakası hakkında tüm merak edilenler...

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Spor Toto Süper Ligin 21.haftası nefes kesecek bir müsabakayla başlıyor!Süper ligin 21.haftasında Beşiktaş sahasında Adanaspor'u konuk edecek. Maçla ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş- Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş- Alanyaspor maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Beşiktaş -Alanyaspor maçının hakemi kim? Detaylar haberimizde...

Süper Lig'de çıktığı son 4 maçı kazanan Beşiktaş, taraftarı önünde Alanyaspor'a üstünlük kurarak çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde oynadığı 18 karşılaşmada 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takım, hanesine yazdırdığı 35 puanla 4. sırada yer alıyor.

Beşiktaş ile Alanyaspor 14. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 13 maçın 9'unu siyah-beyazlılar kazanırken, 2'sinde ise galip gelen taraf Alanyaspor oldu. 2 müsabakada ise taraflar 1'er puana razı oldu. Beşiktaş, Adanaspor'u konuk ettiği 6 Süper Lig maçında da sahadan galibiyet ile ayrıldı.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş- Alanyaspor, Süper lig maçı, 27 Ocak Cuma günü saat 20.00'da Vodafone Park'ta oynanacak.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş- Alanyaspor, Süper lig maçı, 27 Ocak Cuma günü saat 20.00'dabeIN SPORTS 1'den futbolseverler ile buluşacak.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Beşiktaş- Alanyaspor, Süper lig maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek