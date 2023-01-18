Beşiktaş Alanya maçında VAR var mı? Ziraat Türkiye Kupası maçlarında VAR var mı, yok mu?
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Beşiktaş ile Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılırken Beşiktaş Alanya maçında VAR var mı? Ziraat Türkiye Kupası maçlarında VAR var mı, yok mu gibi konular araştırıldı.,, Beşiktaş Ankaragücü maç kadrosu ilk 11! Beşiktaş ile Ankaragücü, ZTK'da karşı karşıya geliyor. Peki, Beşiktaş Alanya maçında VAR var mı? Ziraat Türkiye Kupası maçlarında VAR var mı, yok mu?
Ankaragücü - Beşiktaş maçı bu akşam saat 17.45'te oynanacak.
Ankaragücü - Beşiktaş maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
Ankaragücü - Beşiktaş maçı Alanya'da, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nın bu aşamasında VAR uygulaması kullanılmıyor.