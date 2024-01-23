Beşiktaş-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Adana Demirspor hangi kanalda, şifresiz mi?

Beşiktaş- Adana Demirspor maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Spor tutkunlarının merakla beklediği Beşiktaş- Adana Demirspor maçı şifresiz mi ve Beşiktaş- Adana Demirspor maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Büyük karşılaşma bugün gerçekleşiyor. Beşiktaş- Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş- Adana Demirspor hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

23-01-2024 BEŞİKTAŞ VS ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Beşiktaş ile Adana Demirspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ-ADANA DEMİRSPOR MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BEŞİKTAŞ-ADANA DEMİRSPOR MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BEŞİKTAŞ-ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Beşiktaş-Adana Demirspor Maçı, 23 Ocak Salı günü oynanacak.

BEŞİKTAŞ-ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Adana Demirspor Maçı, saat 20:00 başlayacak.

BEŞİKTAŞ-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş ve Adana Demirspor, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.