Beşiktaş -Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta?
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Spor Toto Süper ligin 15.haftasında Beşiktaş sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Futbol severler ise bu kritik müsabakanın ne zaman oynanacağını ve müsabakanın hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Adana Demirspor-Beşiktaş müsabakası ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayılacak? İşte karşılaşmaya dair merak edilenler...
Spor Toto Süper lig deheyecanla beklenen müsabaka Adana Demirspor- Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Futbol Severlerin merakla beklediği maç öncesi Adana Demirspor- Beşiktaş ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi? Adana Demirspor- Beşiktaş CANLI izleme linki var mı? Detaylar haberimizde...
Ev sahibi Beşiktaş ligde oynadığı 13 maçta 6 galibiyet ,4 berabelik,3 de mağlubiyet aldı. Siyah Beyazlılar topladığı 22 puan ile ligde 8. sırada bulunuyor. Konuk takım Adana Demirspor ise ligde oynadığı 13 maçta 6 galibiyet,6 beraberlik 1 de mağlubiyet alarak topladığı 24 puan ile ligde 3.sırada yer alıyor.
BEŞİKTAŞ - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Adana Demirspor maçı 29 Aralık Perşembe günü saat 20:00'de beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş : Mert, Rosier, Welinton, Tayyip, Masuaku, Salih, Gedson, Redmond, Dele, N'Koudou, Cenk.
Adana Demirspor: Ertaç , Svenson, Samet, Semih, Rodriguez ,Gökhan, Ndiaye | Yusuf, Belhanda, Onyekuru , Dzyuba.