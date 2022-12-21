Beşiktaş -Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Spor Toto Süper ligin 15.haftasında Beşiktaş sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Futbol severler ise bu kritik müsabakanın ne zaman oynanacağını ve müsabakanın hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Adana Demirspor-Beşiktaş müsabakası ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayılacak? İşte karşılaşmaya dair merak edilenler...