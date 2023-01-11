Beşiktaş'ta golcü konusunda flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kartalın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst Manchester United transferinde gün sayıyor. Bütün gözler Abubakar'a çevrilirmiş durumda. Peki, Beşiktaş Abubakar ile anlaştı mı? Abubakar Beşiktaş'a gelecek mi? Beşiktaş'ta orta saha transferinde son durum ne? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Beşiktaş'ta transferde sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. Kartalın Hollandalı golcüsüWout Weghorst olası Manchester United transferi durumunda oluşacak boşluğu eski golcüsü Kamerunlu yıldız futbolcu Abubakar ile doldurmayı düşünen Siyah beyazlı ekipAbubakar'ın kulübü Al Nassr ile görüşmelerini sürdürüyor. Peki, Beşiktaş Abubakar ile anlaştı mı? Abubakar Beşiktaş'a gelecek mi? Beşiktaş'ın Abubakar'a teklifi ne? Detaylar haberimizde..

BEŞİKTAŞ ABUBAKAR İLE ANLAŞTI MI?

Beşiktaş; Abubakar ve menajeri Pini Zahavi'yle görüştü. 2.5 yıllık kontrat ve toplamda yaklaşık 6 milyon Euro önerdi. Oyuncu cephesi, olumlu yanıt verdi. Yönetim, Abubakar'ın Al-Nassr 'la sözleşmesini fesh etmesi sonrası hızlıca bu transferi bitirmek istiyor. Siyah beyazlıların bu transferi kısa sürede tamamlaması bekleniyor. Ayrıca Kamerunlu yıldız futbolcu ile Fenerbahçe ile Trabzonspor'un ilgisi olduğu biliniyor. Edinilen bilgiye göre bu transferin Beşiktaş'ın Hollandalı golcü futbolcusu Wout Weghorst olası transferine göre son halin alacağı öğrenildi.

YILDIZ FUTBOLCU ABUBAKARIN PERFORMANSI NASIL?

Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılan hatta sözleşmesinin feshi olduğu öne sürülen Vincent Abubakar bu sezon Al Nassr formasıyla çıkığı 11 maçta 4 kez rakip ağlar ile meşin yuvarlağı buluşturan yıldız golcü 4. kez de asist katkısında bulundu. Abubakar Kamerun milli takım formasıyla 2022 Katar Dünya Kupasındaçıktığı 6 maçta rakip filelere 2 gol gönderdi.

BEŞİKTAŞ OZAN TUFAN İLE ANLAŞTI MI?

Bu sezon bir türü Del Alii ve Josef de Souza dan istediği verimi aramayan Atila ve Salih Ucan ikilisinden de istediği performansı alamayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in isteği üzerine orta sahaya bir altı numara transferi yapmak isteyen Beşiktaş yönetimi aradığı oyuncuyu buldu.

İngiltere EFL Championship ekiplerinden Hull Citiyve A Milli Takım forması giyen yıldız Orta Saha oyuncusu Ozan Tufan ve kulübüyle büyük ölçüde anlaşma sağladı. Transferin kısa süre içeride açıklanması bekleniyor.