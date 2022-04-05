Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor futbol maçı bileti nasıl alınır? Beşiktaş - Alanya futbol maçı biletleri kaç TL?
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Spor Toto Süper Lig 32. hafta maçında karşı karşıya gelecek Beşiktaş A.Ş - Aytemiz Alanyaspor maçının biletleri satışa çıktı Beşiktaş A.Ş - Aytemiz Alanyaspor maçı bileti nasıl alınır? Beşiktaş - Alanya maçı biletleri kaç TL?
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Spor Toto Süper Lig 32. hafta maçında Beşiktaş - Alanyaspor maçı oynanacak. Ligin formda takımı Alanyaspor'a karşı oynayacak olan Beşiktaş yeni teknik direktörüyle ilk galibiyetini almak istiyor. Beşiktaş - Alanyaspor maçı Vodafone Park'ta oynanacak.Beşiktaş - Alanyaspor maçınınbiletleri 5 Nisan salı günü önceliklisatışa çıktı. 6 Nisan 2022'de saat 11.00'dagenel satışa çıkacak olanBeşiktaş - Alanyaspor maçı bileti nasıl alınır?Beşiktaş - Alanyaspormaçı biletleri kaç TL?
BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI BİLETİ NASIL ALINIR?
Beşiktaş - Alanyaspor maçı bileti Passolig uygulamasından bilgisayar yada mobil üzerinden satın alınabilir.
https://www.passolig.com.tr üzerinden giriş yapılabilir.
BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI BİLET FİYATLARI
100 VIP - ₺525,00
101 VIP-126 VIP - ₺475,00
1. Kategori - ₺165,00
2. Kategori - ₺150,00
3. Kategori - ₺130,00
4. Kategori - ₺125,00
5. Kategori - ₺110,00
6. Kategori - ₺100,00
7. Kategori - ₺70,00
8. Kategori - ₺65,00
Sizce yeni #TFF Başkanı kim olmalı?— Haberler (@Haberler) April 4, 2022
Futbolcuların espor takımı kurmalarını destekliyor musunuz? #Futbol #Espor #Esports— GameGar (@gamegarcom) March 31, 2022