Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor futbol maçı bileti nasıl alınır? Beşiktaş - Alanya futbol maçı biletleri kaç TL? - Haberler

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Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor futbol maçı bileti nasıl alınır? Beşiktaş - Alanya futbol maçı biletleri kaç TL?

Haberler.com - Gündem
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Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor futbol maçı bileti nasıl alınır? Beşiktaş - Alanya futbol maçı biletleri kaç TL?

Spor Toto Süper Lig 32. hafta maçında karşı karşıya gelecek Beşiktaş A.Ş - Aytemiz Alanyaspor maçının biletleri satışa çıktı Beşiktaş A.Ş - Aytemiz Alanyaspor maçı bileti nasıl alınır? Beşiktaş - Alanya maçı biletleri kaç TL?

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Spor Toto Süper Lig 32. hafta maçında Beşiktaş - Alanyaspor maçı oynanacak. Ligin formda takımı Alanyaspor'a karşı oynayacak olan Beşiktaş yeni teknik direktörüyle ilk galibiyetini almak istiyor. Beşiktaş - Alanyaspor maçı Vodafone Park'ta oynanacak.Beşiktaş - Alanyaspor maçınınbiletleri 5 Nisan salı günü önceliklisatışa çıktı. 6 Nisan 2022'de saat 11.00'dagenel satışa çıkacak olanBeşiktaş - Alanyaspor maçı bileti nasıl alınır?Beşiktaş - Alanyaspormaçı biletleri kaç TL?

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI BİLETİ NASIL ALINIR?

Beşiktaş - Alanyaspor maçı bileti Passolig uygulamasından bilgisayar yada mobil üzerinden satın alınabilir.

https://www.passolig.com.tr üzerinden giriş yapılabilir.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI BİLET FİYATLARI

100 VIP - ₺525,00

101 VIP-126 VIP - ₺475,00

1. Kategori - ₺165,00

2. Kategori - ₺150,00

3. Kategori - ₺130,00

4. Kategori - ₺125,00

5. Kategori - ₺110,00

6. Kategori - ₺100,00

7. Kategori - ₺70,00

8. Kategori - ₺65,00

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