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Beşiktaş'a puan eklenecek mi? Hatayspor, Gaziantep FK maçlarının puanı silinecek mi? Ligden çekilen takımların oynadığı maçların puanı silinecek mi?

Beşiktaş'a puan eklenecek mi? Hatayspor, Gaziantep FK maçlarının puanı silinecek mi? Ligden çekilen takımların oynadığı maçların puanı silinecek mi?

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Deprem nedeniyle Hatayspor ve Gaziantep FK'nın ligden çekilmesi sonrası TFF, bu takımlarla oynayacak ekiplere 3 puan ve 3 gol averaj uygulanacağını açıklamıştı. Futbolseverlerin gündeminde yer alan konu ile ilgili Beşiktaş'a puan eklenecek mi? Hatayspor, Gaziantep FK maçlarının puanı silinecek mi? Ligden çekilen takımların oynadığı maçların puanı silinecek mi? soruları aratıldı.

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Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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