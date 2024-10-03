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Beşiktaş'a Avrupa'da deplasman yasağı getirildi! Beşiktaş'a neden yasak getirildi? Beşiktaş itiraz edecek mi?

Beşiktaş'a Avrupa'da deplasman yasağı getirildi! Beşiktaş'a neden yasak getirildi? Beşiktaş itiraz edecek mi?
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UEFA, Beşiktaş'a Avrupa deplasmanlarında oynama yasağı getirdi. Lyon Kulübü, 2017'de Beşiktaş'la Avrupa Ligi'nde oynanan maçtaki olayları gerekçe göstererek bu kararı aldırdı. Beşiktaş'ın bu durum karşısında ne gibi adımlar atacağı merak konusu oldu.

Taraftarlar, bu yasakla birlikte Avrupa kupalarında Beşiktaş'ı destekleme fırsatından mahrum kalacakları için hayal kırıklığı yaşıyor. Beşiktaş'ın bu durumdan nasıl etkileneceği, sezon içinde gösterdiği performansla ve kulüp yönetiminin alacağı kararlara bağlı olarak şekillenecek. Ayrıca, yasağın uzun süreli olup olmayacağı da futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş'a neden yasak getirildi?

BEŞİKTAŞ'A NEDEN YASAK GETİRİLDİ?

RMC Sport'ta yer alan habere göre; Beşiktaş taraftarları, 24 Ekim Perşembe günü deplasmanda Lyon'a karşı oynanacak olan maçta tribüne alınmayacak. Rhone ili valiliğince yayınlanan kararnamede siyah beyazlı taraftarların maç gününde Lyon şehir merkezinde, tren istasyonlarında, havalimanlarında, stadyum ve çevresinde bulunmalarının yasaklandığı ifade edildi.

Beşiktaş'a Avrupa'da deplasman yasağı getirildi! Beşiktaş'a neden yasak getirildi?

BEŞİKTAŞ İTİRAZ EDECEK Mİ?

Beşiktaş yönetiminin, UEFA'ya bu karar için itiraz edeceği öğrenildi. Beşiktaş ise başvurusunda o dönemki cezaların geride kaldığını ve son Ajax deplasmanında olay yaşanmamasını örnek gösterecek.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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