Beşiktaş'a Antalya'da soğuk duş! 10 dakikada 3 gol yediler
Futbol Haberleri
Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş, ikinci yarının başında 10 dakikada 3 gol yiyerek 3-1 geriye düştü. 46. dakikada Sagiv Yehezkel'in pasında Saric'in sert vuruşu ağları buldu. 50. dakikada Yehezkel, Ersin Destanoğlu'nu geçerek 25 metreden gol attı. 57. dakikada ise Yehezkel, Rosier'den sıyrılıp uzak köşeye golünü attı.
Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'a konuk olduğu maçta ikinci yarının hemen başında 10 dakikada 3 gol yiyerek maçta 3-1 geriye düştü.
46'da sağ kanatta Sagiv Yehezkel'in pasında ceza yayı üstünde kaleyi karşıdan gören Saric, köşeye sert vurdu. Ersin Destanoğlu bu şuta engel olamadı.
50'de savunma arkasına iyi sarkan Sagiv Yehezkel kaleden açılan Ersin Destanoğlu'nu geçerek yaklaşık 25 metreden topu boş kaleye ağlara yolladı.
57'de sağ kanatta Bünyamin'in ortasında topu alan Yehezkel, Rosier'den sıyrılıp uzak köşeye vurdu. Direğin içine çarpan top ağlara gitti.