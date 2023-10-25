Beşiktaş'ın 2018 yılında Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Bayern Münih maçı yeniden sosyal medyada gündem oldu. "Beşiktaş 5 Bayern 1 gerçek mi? Bayern Münih'i yenen Türk takımı var mı?" Sorusuna yanıt arayan taraftarlar gerçeği merak ediyor. İşte detaylar…

BEŞİKTAŞ: 5 BAYERN: 1 GERÇEK Mİ? Bayern Münih'i yenen Türk takımı var mı?

Tarihler 2018 yılını gösterirken Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, Bayern Münih ile eşleşmişti. Sosyal medyaya yansıyan bir skor tabelası görseli akılları karıştırdı ve Galatasaray'ın Bayern Münih maçı sonrası "Beşiktaş 5 Bayern 1 gerçek mi? Bayern Münih'i yenen Türk takımı var mı?" Sorularının gündeme gelmesine vesile oldu. Detaylar haberimizdedir…

BEŞİKTAŞ 5 BAYERN 1 GERÇEK Mİ?

Tarihler 2018 yılını gösterirken Kara Kartal Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'nda mücadele ediyordu. Grubu 14 puanla namağlup bitiren Beşiktaş, gruplardan çıkmaya hak kazanmıştı. Porto ve Monaco gibi kaliteli takımları mağlup eden Beşiktaş, o dönem Türk taraftarları gururlandırıyordu.

Gruplardan çıkıp Son 16'ya katılan Beşiktaş, Bayern Münih ile eşleşti. 20 Şubat 2018 tarihinde Bayern Münih'in evine misafir olan Kara Kartal, 5-0'lık bir skorla mağlup olmuştu. Golleri; Müller (2), Lewandowski (2) ve Coman (1) kaydetmişti.

Şampiyonlar Ligi'nde 5-0'ın rövanşında Bayern Münih karşısına çıkacak olan Beşiktaş, Alman rakibi karşısında prestij mücadelesi vermeyi planlıyordu. O gün skor tabelasında maç öncesi rutin denemeleri gerçekleştiren stadyumun teknik ekibi sosyal medyada o çok dolaşan ve popüler olan görüntüyü vermişti. Skor tabelasında Beşiktaş'ın 5-0 önde olduğu ve 5-1 önde olduğu gösterilmiş ve bu adeta infial yaratmıştı.

İşler umut edildiği gitmemiş ve Beşiktaş bu maçı da 1-3 kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti. İşte Beşiktaş 5 Bayern 1 gerçek mi? sorusunun cevabı…

BAYERN MÜNİH'İ YENEN TÜRK TAKIMI VAR MI?

Bayern Münih, Türk kulüplerine karşı tarihindeki Avrupa kupalarındaki tüm müsabakalarda zafer elde etmeyi başardı ve mağlubiyet yaşamadı.