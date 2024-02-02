Beşiktaş 24. Haftada kiminle oynayacak?

Süper Lig'de mücadele eden Beşiktaş'ın bir sonraki maçının rakibi merak konusu oldu. Siyah-beyazlı ekip, ligdeki performansını sürdürmek için sahaya çıkacak ve taraftarlarını memnun etmeye çalışacak. Taraftarlar Beşiktaş'ın bu hafta kiminle oynayacağını merak ediyor. Beşiktaş Süper Lig'te kiminle oynayacak?

BEŞİKTAŞ 24. HAFTADA KİMİNLE OYNAYACAK?

Beşiktaş, Süper Lig'in 24'üncü haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Fernando Santos'un yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşularıyla başlayan idman, duran top çalışmasının ardından oynanan çift kale maçla sona erdi. Siyah-beyazlı ekip Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak.